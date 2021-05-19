استطلاع: كورونا أثر سلبا على حياة الشباب في ألمانيا

كشف استطلاع حديث للرأي أن 64% من الشباب دون 30 عاما في ألمانيا يرون أن حياتهم صارت أسوأ مقارنة بما كانت عليه قبل 12 أو 14 شهرا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن النساء والفتيات على وجه الخصوص يعانين بشدة من تداعيات الجائحة، حيث ذكرت 71% منهن أن حياتهن تغيرت على نحو سلبي. وبلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الشباب الذكور 58%.

كما أشار الاستطلاع، الذي أجرته شركة التأمين الصحي الألمانية "برونوفا بي كيه كيه"، إلى فوارق بين الفئات العمرية، حيث أعرب 81% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما أن حياتهم ساءت بشدة.

وذكر أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بالحزن أو الاكتئاب بصورة أكثر مما كان عليه الحال قبل عام. وشكا 52% من الشباب من اضطرابات داخلية. وذكرت 63% من النساء أنهن يشعرن بالحزن بصورة أكثر حاليا، حيث يفتقدن التواصل الشخصي والاحتضان.

وذكر 60% من بين ألف شخص شملهم الاستطلاع أن لياقتهم البدنية تضررت خلال أزمة كورونا، كما يفتقد 58% من الشباب ممارسة أنشطة رياضية.

وقال الطبيب الاستشاري، جيرد هيرولد في بيان: "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما يمرون بمراحل تطور حاسمة خلال أزمة كورونا.. التأثيرات البالغة للإغلاق تمسهم بشدة، وذلك خلال وصولهم إلى سن البلوغ أو إتمامهم لدراستهم أو تخطيطهم لبدء سيرة مهنية".