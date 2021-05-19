الصحة العمانية: وصول 200 ألف جرعة لقاح كورونا أسبوعيا بداية من يونيو

قال وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع حصول السلطنة على ما يقارب 200 ألف جرعة تقريبًا من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا أسبوعيًا بداية من شهر يونيو القادم وستستمر الدفعات بالوصول.

وأعرب السعيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، عن أمله في تجاوز نسبة التطعيم في السلطنة من 30 إلى 35% من المواطنين والمقيمين قبل نهاية شهر أغسطس القادم.

ودعا أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تشجيع أبنائهم للتطعيم من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن هذا المرض لا يقتصر تأثيره على كبار السن فقط وبإمكانه أن يؤثر على كافة الأعمار.