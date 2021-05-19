الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أول مؤسسة تحصل على تقييم 5 نجوم في مصر بمؤشر QS

كشف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار عن تحقيق الإكاديمية طفرة نوعية على مختلف المستويات محليًا وإقليميا وعالميا.

وقال رئيس الإكاديمية (منظمة إقليمية تديرها جامعة الدول العربية)، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء نتيجة محصلة جهد ونتاج عمل شاق واستراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحا شامخا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن الأكاديمية لديها مميزات وكفاءات قادرة دوما على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية وتقوم بأداء رسالتها نحو أجيال المستقبل وبناء الأوطان العربية.

وحققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقييما مميزا في تصنيف "كيو إس" العالمي (أكبر جهة لتقييم الجامعات في العالم) نتيجة للتطوير المؤسسي المستمر.

وحصلت الأكاديمية على تقييم "الخمس نجوم" كتقييم عام، وبذلك تعتبر الأولى في مصر التي تحصل على هذا التقييم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم مؤسسة "كيو إس" العالمية.