وزير الدفاع الكولومبي يرجح مقتل «سانتريش» القائد السابق بحركة «فارك» في فنزويلا

قال وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن قائدا سابقا لحركة "فارك" قتل في فنزويلا.

وقال مولانو إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن سيوكسيس هيرنانديز، الملقب بـ "خيسوس سانتريتش"، قُتل مع "مجرمين آخرين" في اشتباكات في فنزويلا يوم الاثنين.

وكتب وزير الدفاع على تويتر أنه يتم التحقق من صحة المعلومات ، لكن إذا تأكدت ، فسيكون ذلك "دليلا على اتخاذ تجار المخدرات من فنزويلا ملجأ لهم".

وسانتريتش من بين قادة "فارك" السابقين الذين ساعدوا في التفاوض على اتفاق السلام لعام 2016 الذي أنهى الصراع الذي دام 52 عاما في كولومبيا مع حركة فارك، والذي أدى إلى تسريح سبعة آلاف مقاتل.

وتحولت فارك إلى حزب سياسي ومُنحت 10 مقاعد فى الكونجرس، وذهب أحدها إلى سانتريتش.