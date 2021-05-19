ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أنه تم توزيع أكثر من 1.5 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، وذلك بعد 6 أشهر من بداية أولى حملات التطعيم.

وأضافت الصحيفة، في موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع نحو 60% من إجمالي الجرعات في 3 دول، الصين (421.9 مليون جرعة)، والولايات المتحدة (274.4 مليون جرعة)، والهند (184.4 مليون جرعة).

وبينما تستعد فرنسا بدورها لإلغاء عدد من القيود الصحية، ولا يزال تفشي الجائحة مثيرًا للقلق في دول أخرى من العالم مثل الأرجنتين والهند. وتتواصل حملات التطعيم ضد الفيروس تزامنًا مع المفاوضات بشأن استخدام "تصريح صحي" يفيد بعدم الإصابة بفيروس كورونا لا سيما في أوروبا.

وكان الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون، قد أعلن مطالبة الدول الأفريقية والأوروبية وغيرها من القارات الأخرى وكذلك المنظمات الدولية المشاركة في قمة الاقتصادات الأفريقية التي عُقدت الليلة الماضية في باريس، برفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة للفيروس، من أجل السماح بإنتاجها في أفريقيا.