الحكومة الألمانية تعزز تعليم الفتيات في العالم بـ100 مليون يورو إضافية

تعزز الحكومة الألمانية تعليم الفتيات في العالم بمئة مليون يورو إضافية.

وقال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "لقد ضاعفنا الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني ونخصص الآن مئة مليون يورو إضافية، حتى تتمكن مليون فتاة من العودة إلى المدارس عقب الجائحة"، مضيفا أن هذا استثمار مهم في مستقبل جيل بأكمله.

وفي سياق متصل، ذكر مولر أن ألمانيا لا تزال بعيدة عند تحقيق هدف الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن هناك 130 مليون فتاة على مستوى العالم لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة، وقال: "أزمة الجوع والاقتصاد العالمية البالغة تؤدي إلى دفع 13 مليون فتاة للزواج القسري والاضطرار لترك المدرسة في أغلب الأحيان... هذا لا يمكن قبوله. علينا بذل كافة الجهود لضمان عدم ضياع جيل بأكمله".

وبحسب تقرير "فونكه"، فإن هذه الأموال سيُجرى إنفاقها في إطار مبادرة ممتدة حتى عام 2024، والتي من المقرر أن تعلن عنها الحكومة الألمانية اليوم.