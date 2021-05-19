عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد لحظة وداع والدة الشاب الفلسطيني، أدهم الكاشف، جثمان ابنها قبل أن يوارى الثرى، بقبل أخيرة على الوجه، وبكلمة «يا حبيبي» بعدما قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في رام الله، أمس الثلاثاء.

واجتمع أصدقاء وأقارب وأهالي محلة العين بغرب رام الله، لتشييع جثمان أدهم الكاشف، أحد ضحايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، والذي قتل خلال مواجهات أمس.

وحملوا الجثمان وسط حشد كبير، حاملين الأعلام الفلسطينية ونعش أدهم على الأكتاف، بعد توديع مليء بدموع الأطفال والنساء. كما أدخل جثمان أدهم الجامع، مع ورود موضوعة على جانبي وجهه، وهو ملفوف بالعلم الفلسطيني، محاطا بأشخاص يقرؤون القرآن قبل أن يتوجهوا لدفنه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.