الخارجية الفرنسية: لودريان يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، عن دعم بلاده لمبادرات الاتحاد الأفريقي الرامية إلى دعم تشاد.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، الليلة الماضية مباحاثات مع رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد، ألبرت باهيمي باداك.

وشدد لودريان على التزامات فرنسا إلى جانب دول الساحل، وعلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن لودريان ناقش بشكل خاص عملية الانتقال الجارية في تشاد، كما أكد ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية محدودة المدة، وأن تتم في ظروف سلمية، من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية، والمدنية، وكذلك السماح بالعودة السريعة للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد.