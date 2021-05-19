قال الدكتور فادي الهادمي، وزير شؤون القدس، إن هناك إيجابية في التصريحات الأمريكية لكن لابد من ترجمتها إلى مواقف سياسية على أرض الواقع فيما يخص حل الدولتين وقضايا القدس والاستيطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن فلسطين مازالت تتطلع إلى مواقف أمريكية واضحة المعالم، مشيرًا إلى غطرسة إسرائيل وعدم استجابتها لكل المناشدات العربية والتدخلات المصرية لوقف العداون على غزة.

وذكر أن الإضراب الذي بدأ أمس كان تعبيرًا عن الموقف الفلسطيني سواء في مناطق 1948 والقدس، ودفعًا عن الهوية العربية إزاء الهجمات الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، لافتًا إلى الاعتداءات الصارخة بحق المقدسيين طيلة شهر رمضان وقمع الشباب في باب العمود وقتل المصليين بالمسجد الأقصى.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، تجنبًا للضرائب والغرامات والعقوبات التي قد تفرضها قوات الاحتلال إذا هدم بنفسه، مضيفًا أن هناك محاولات إسرائيلية للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكي تحجب الصورة التي ينقلها الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.