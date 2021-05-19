ماكرون يحث الفرنسيين على محاولة التعايش مع الوباء في الوقت الحاضر

في أول يوم لتخفيف تدابير الحجر ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا في فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جلوسه على شرفة مقهى مع رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، الفرنسيين إلى "عيش اللحظة الحالية"، مع "التزام الحذر".

وأظهرت صورة تجمع ماكرون برئيس وزرائه وهما يحتسيان القهوة في مقهى قريب من قصر الإليزيه، بمناسبة إعادة افتتاح الحانات والمطاعم، وذلك لتشجيع الفرنسيين على عودتهم للحياة الطبيعية بعد انتهاء تدابير الإغلاق مع الأخذ في الاعتبار اليقظة وتوخي الحذر.

وقال ماكرون، أمام كاميرات محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إنها لحظة صغيرة من إعادة اكتشاف الحرية التي هي ثمرة جهودنا الجماعية"، ولكن "يجب أن نظل حذرين" و"ننجح بشكل جماعي في السيطرة على الوباء".

وأكد: "لم نكن في ذلك الوضع الجيد منذ بداية العام، وذلك بفضل التطعيم المستمر على وجه الخصوص". مضيفا: "لم نخرج من الوباء بعد، هذه مراحل تدريجية من إعادة الافتتاح والتي جاءت نتيجة مشاورات".

ولدى سؤاله عن احتمال إغلاق المدرجات أمام مشجعي الأنشطة الرياضية في حالة تدهور الوضع الصحي، حث ماكرون الفرنسيين على التعود على "محاولة التعايش مع الوباء في الوقت الحاضر".

ورحب ماكرون، بتطور مؤشرات الوباء التي تراجعت كلها في الأيام الأخيرة. وقال: "الأرقام جيدة، لقد اتخذنا عدة مسارات"، ولكنه لا يستبعد إعادة فرض الإغلاق إذا تدهور الوضع.

وحذر ماكرون من أنه "إذا بدأ عدد حالات الإصابات اليومية يرتفع في غضون خمسة عشر يوما وثلاثة أسابيع وشهر في مكان ما، فسوف نتكيف مع الأمور".

وأعادت فرنسا، اعتبارا من اليوم الأربعاء، فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة (50% من قدرتها الاستيعابية الإجمالية).

ومع الرفع التدريجي للحجر الصحي، يستعيد الفرنسيون قليلا من الحرية. وتزامنا مع إعادة فتح العديد من المنشآت أمام الجمهور، ولو جزئيا، وسيبدأ حظر التجول ابتداء من الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الأيام الأخيرة، كان عمال المقاهي ينشطون كي يكونوا جاهزين فنظفوا الباحات الخارجية ورتبوها وتم تسليمهم صناديق المشروبات. ووضع بعضهم لوائح حجوزات، سرعان ما امتلأت.

وتقول أميلي البالغة 32 عاما، وهي من سكان باريس، إنها العودة إلى "الحياة، الحياة الحقيقية" وإمكانية الجلوس مع "الصديقات".

واتُخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة (متوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم) وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.