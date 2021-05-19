البحرين تؤكد أهمية مواصلة وتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي مع مصر

أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية البحرينية السفير توفيق أحمد المنصور، بالعلاقات الأخوية الثنائية الوطيدة القائمة بين البحرين ومصر وما تمتاز به من نماء مُضطرد على كافة الأصعدة.



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بأن المنصور أكد خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالمنامة، السفير المصري لدى مملكة البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، أهمية مواصلة وتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين بما يلبي الطموحات والآمال المشتركة، متمنيًا لسفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين دوام التوفيق والنجاح.



ومن جانبه أعرب السفير المصري عن تقديره الكبير للمسار المتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على المضي قدمًا بهذه العلاقات نحو مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والمنعة والازدهار.