عرضت فضائية «الجديد» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة صديقين جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسل الفضائية بإطلاق 4 صواريخ من نوع «غراد» من محيط بلدة صديقين قرب قانا باتجاه شمال فلسطين المحتلة، لافتًا إلى رصد دخان هذه الصواريخ.

وأشار مصدر أمني للفضائية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية أن حوالي 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الأدنى وسقوط صاروخ في مدينة حيفا والقبة اعترضت بعضها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1395007265485230083

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.