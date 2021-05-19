وزير الخارجية اللبناني: استقيل حرصا على عدم استغلال ما صدر مني للإساءة إلى لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الرئيس العماد ميشال عون استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقال وهبه بعد تقديم الطلب: "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".

يأتي هذا بعد تصريحات مسيئة أدلى بها الوزير وأثارت رفضا واستنكارا واسعا.

وكان الوزير زعم في مقابلة تلفزيونية مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".