بوتين: الجيل الحالي من المسلمين الروس يحترمون تقاليد وعادات أسلافهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير، اليوم الخميس، أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافه.

ووجه بوتين التحية في كلمة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى المشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتناق بلغار الفولجا للإسلام.

وأضاف الرئيس الروسي، أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافه، ويتمسك بقوة بمبادئ الخدمة الصادقة للوطن، وبالمثل العليا للوطنية والعدالة.

وأشاد بوتين بأداء المقاتلين المسلمين الذين أظهروا الصلابة والشجاعة والتفاني خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.