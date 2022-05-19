 بوتين: الجيل الحالي من المسلمين الروس يحترمون تقاليد وعادات أسلافهم - بوابة الشروق
الخميس 19 مايو 2022 1:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

بوتين: الجيل الحالي من المسلمين الروس يحترمون تقاليد وعادات أسلافهم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 1:03 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير، اليوم الخميس، أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافه.

ووجه بوتين التحية في كلمة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى المشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتناق بلغار الفولجا للإسلام.

وأضاف الرئيس الروسي، أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافه، ويتمسك بقوة بمبادئ الخدمة الصادقة للوطن، وبالمثل العليا للوطنية والعدالة.

وأشاد بوتين بأداء المقاتلين المسلمين الذين أظهروا الصلابة والشجاعة والتفاني خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك