السعودية: لا توجد أزمة في إمدادات القمح بالمملكة

أكدت المؤسسة العامة للحبوب السعودية الأربعاء عدم وجود أزمة في إمدادات القمح والحبوب في المملكة، لاعتمادها على مجموعة من الموردين، مع استمرار أزمة القمح العالمية والحرب الروسية.

وكان نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، زيد الشبانات، قال إن مخزون القمح بالمملكة كافٍ، ولا خوف من أي نقص بخصوصه.

وأضاف أن المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب "تسير وفق معيار محدد، يتوافق مع مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة معينة".

وأشار الشبانات إلى أنه تم طرح مناقصات لتأمين كميات من القمح "وعلى الجميع أن يطمئن لذلك، لأن الكميات متوافرة والطرح مستمر وفق جدول زمني مخطط له".

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أعلنت في 4 أبريل الماضي، عن إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 6ر2 مليون طن خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.

كما أشار المهندس الفارس أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022 بمختلف فروعها.