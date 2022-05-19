طالب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بضرورة تغيير ملعب المقاولون العرب، الذي احتضن مواجهة فريقه مع البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي، في ختام الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، طالب بتغيير ملعب فريقه من ستاد القاهرة للدفاع الجوي، بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين على نفس الملعب، أمام إنبي وطلائع الجيش.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نعلم أن الوضع صعب، بالنسبة لنا لأننا لدينا مواعيد مباريات مختلفة عن أي ناد آخر ومطالبين بتحقيق الفوز».

وشدد: «نعاني من غيابات مثل علي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، وخلال المباراة فقدنا محمد الشناوي، وطاهر محمد طاهر مجهوده انتهى، بجانب عودة الفريق من رحلة طويلة في الجزائر بعد طيران 4 ساعات بخلاف وقت المطار، ثم يوم واحد فقط كاستعداد للمباراة».

ونوه: «نحن لا نبحث عن أعذار ولكن هذا جزء من كرة القدم، وواجهنا فريق قادم من راحة كان ينتظرنا، لكن لكي نكون أمناء الخصم أهدر فرصتين، ونحن أضعنا فرصا كثيرة».

وحول ملعب المباراة، أجب: «لا أريد أن أتحدث عن ظروف الملعب، أنت وارد أن تقارن، هل ملعب مباراة اليوم كان جيدا أم لا، ولكني لا أريد أن أتحدث عن الملاعب في مصر، يمكن أن أتحدث عن الملاعب في أي مكان خارج مصر ولكن بالداخل لا».

وأتم تصريحاته: «إذا أردتم أن يلعب الأهلي كرة جيدة أعطني ملعبا جيدا وسأريك سحري».