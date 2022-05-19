إبراهيم المعلم يشارك في عزاء الكاتب الراحل صلاح منتصر

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شارك المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، اليوم الأربعاء، فى تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتعرض منتصر لأزمة صحية مفاجئة قبل وفاته الأحد الماضى عن عمر 87 عاما.

وولد صلاح منتصر في دمياط، وهو كاتب وصحفي مصري بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي.

والتحق بكلية الحقوق ثم قام بالعمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير «مجرد رأي» والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

كان منتصر عضوًا سابقا لمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.