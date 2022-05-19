بايدن: انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لا يهدد دولا أخرى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يمثل تهديدًا لأي دولة أخرى، ولم يكن كذلك أبدًا، موضحًا أن مهمة الحلف مرتبطة بالدفاع ضد أي عدوان.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس: «يجب على الجميع أن يكونوا واضحين أنه يوم تاريخي في وجه العدوان، الناتو تتقوى وتتعزز في وحدتها وتصبح أكثر قوة ووحدة».

وأكد أن فنلندا والسويد ستعززان الحلف، مضيفًا: «نرفض العقيدة الدموية ونناصر مبدأ (الجميع من أجل واحد، والواحد من أجل الجميع)، حلف الأطلسي قوي بالقدرات العسكرية والالتزامات المتبادلة بأنه تحالف يختاره الأعضاء».

وأشار إلى أن قرار فنلندا والسويد، اتخذ بناء على رغبة من شعوبهما، مستطردًا: «الشعوب يريدون ذلك واستمع لهم قادتهم المنتخبون، ونجاح القادة في التصرف على أساس خيارات الشعب، يسمح للشعوب اختيار ما تريده، ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والكرامة قبل كل شيء».