محافظ مطروح: توريد ما يقرب من 9 آلاف طن قمح منذ 10 أيام

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الززراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية المحافظة على انتاج محصول القمح وتوريده للصوامع باعتباره قضية أمن قومي.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" على فضائية "الشمس" مساء اليوم الأربعاء، أن حصاد محصول القمح في المحافظة والتوريد للصوامع منذ حوالي 10 أيام، حيث يوجد صومعة في مدينة الحمام بسعة تخزينية 45 ألف طن.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن حصيلة توريد محصول القمح منذ 10 ايام وحتى اليوم تم توريد ما يقرب من 9 ألاف طن، مضيفا أن هناك تيسيرات وضعتها الدولة سواء للمورد أو للمزارع فيما يتعلق بمحصول القمح هذا العالم، من بينها الحصول على المستحقات المالية في أقل من 48 ساعة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم نقل محصول القمح إلى ما يقرب من ربع القيمة التي كان يتم تحصيلها من قبل، مع زيادة عدد لجان الإستلام.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة بناء الصوامع على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على ما يتم إهداره من محصول القمح سنويا.