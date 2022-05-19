كشفت تقارير إعلامية عن أخر التطورات المتعلقة بانضمام البرازيلي جابريال جيسوس مهاجم مانشستر سيتي إلى صفوف الأرسنال، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشارت إلي موقع «ESPN» أن إدارة المدفعجية قامت بصرف نظرها عن الحصول على خدمات جيسوس بسبب القيمة المالية التي طالبت بها إدارة المان سيتي من أجل التخلي عن خدماته.

وأشار الموقع أنه وفقا لمصادرها فإن إدارة مانشستر سيتي طلبت الحصول على مبلغ مالي قدره 55 مليون جنيه إسترليني من قبل إدارة أرسنال من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن مارسيلو بيتيناتي وكيل أعمال جيسوس قد تحدث خلال الأيام الماضية أنه تم البدء في مفاوضات مع إدارة نادي الأرسنال لانتقال البرازيلي إلى صفوف الجانارز خلال الميركاتو المقبل.