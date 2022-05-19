 الأهلي يوجه الشكر إلى ثنائي سيدات الطائرة - بوابة الشروق
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الأهلي يوجه الشكر إلى ثنائي سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 7:14 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 7:14 م

وجه النادي الأهلي الشكر إلى ثنائي فريق سيدات الكرة الطائرة «دانا شوقي ومروة مجدي» على ما قدمتاه مع النادي خلال الفترة الماضية، وتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة.


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