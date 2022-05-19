الأهلي يوجه الشكر إلى ثنائي سيدات الطائرة

وجه النادي الأهلي الشكر إلى ثنائي فريق سيدات الكرة الطائرة «دانا شوقي ومروة مجدي» على ما قدمتاه مع النادي خلال الفترة الماضية، وتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة.