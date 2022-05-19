الأهلي يوجه الشكر إلى ثنائي سيدات الطائرة

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وجه النادي الأهلي الشكر إلى ثنائي فريق سيدات الكرة الطائرة «دانا شوقي ومروة مجدي» على ما قدمتاه مع النادي خلال الفترة الماضية، وتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة.