حبس مشجع بعد اعتدائه على لاعب شيفيلد يونايتد

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تحقق الشرطة في إدعاءات حول تعرض بيلي شارب مهاجم شيفيلد يونايتد للإعتداء داخل الملعب ، ووجهت اتهامات بالاعتداء ضد رجل يبلغ من العمر 30 عاما.

ووجهت شرطة نوتنجهام شاير، اتهامات لروبرت بيجز باعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي بجانب اقتحام ملعب المباراة.

وتلقى شارب لكمة وسقط على أرض الملعب في نهاية المباراة أمام نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء الماضي في المربع الذهبي من الملحق الفاصل لدوري البطولة الإنجليزية.

وفتحت الشرطة على الفور تحقيقا عقب الاعتداء الذي احتاج بعده شارب لتلقي العلاج.

وتم حجز المشجع المعتدي، في قسم الشرطة وسيمثل أمام محكمة نوتنجهام يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز نوتنجهام 5 /3 بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بين الفريقين 3 /3 في مجموع اللقاءين.

ولم يشارك شارب في المباراة بسب الإصابة لكنه كان يقف على مقربة من خط الملعب، حين اقتحمت الجماهير الملعب عقب ركلات الجزاء.