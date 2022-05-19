سانج يونج موتور تواصل البحث عن مشتر جديد

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية المتعثرة "سانج يونج موتور"، توقيع اتفاق استثمار مشروط مع اتحاد شركات (كونسرتيوم) محلي قبل تنظيمها مزايدة في وقت لاحق من الشهر الحالي للعثور على مستثمر جديد يشتري الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن محكمة إفلاس سول اختارت مؤخرا كونسرتيوم تقوده مجموعة كيه.جي الصناعية الكورية الجنوبية كصاحب عرض أولي لشراء سانج يونج موتور.

تأتي المزايدة الجديدة لبيع سانج يونج بعد شهرين من فشل شركة صناعة الحافلات الكهربائية الكورية الجنوبية إيديسون موتورز في سداد 304.8 مليار وون (249 مليون دولار) كقسط مستحق من ثمن سانج يونج المثقلة بالديون مع حلول الموعد النهائي وكان 25 مارس الماضي.

وأعلنت شركتا "سانج يونج موتور" وشركة "إي.واي هانيونج" للمحاسبة التي تتولى إدارتها حاليا عرض كيه.جي بافيليون بي.إي، حيث تفوق هذا العرض على العروض الأخرى من حيث سعر الاستحواذ وخطة التمويل وفترة ضمان الوظائف في شركة السيارات.