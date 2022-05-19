عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد إشراف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنفسه على إنتاج وصفة حليب «مخفف ومجفف» جديدة ومتطورة، ستقدم للأطفال الرُضع ببلاده، في لفتة تبدو انتقاداً موجهاً إلى نقص حليب الرضع في الولايات المتحدة، وذلك حسبما نشر موقع Business Insider الأمريكي، نقلاً عن وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية.

الموقع الأمريكي، أشار إلى تلقي مسؤول كبير في بيونج يانج مكالمة هاتفية من كيم جونج أون بنفسه، وذلك وفقاً لمقالة منشورة في شبكة Voice of Korea الكورية الشمالية.

وبحسب ما أفادت به شبكة Voice of Korea، تذوق الزعيم الكوري الشمالي دفعة تجريبية من «حليب مجفف ومخفف خاص بالأطفال»، وأشار إلى العيوب فيه واحداً تلو الآخر، في حديثه مع المسؤول.

الشبكة وصفت كيم بأنه «مثل أم تتذوق الطعام لطفلها أولاً؛ لتتحرى إذا كان ساخناً للغاية أو مالحاً للغاية»، موضحة أنه منذ هذه المكالمة الهاتفية، أنتجت بيونج يانج حليب أطفال جديد ومُطور.

وتواجه كوريا الشمالية، المتكتمة على شؤونها الداخلية، انتشار «حمى» غير معروفة تؤثر على 350 ألف شخص، وذلك وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، وهو ما يُعتقد على نطاق واسع أنه بسبب مرض كوفيد-19.

وأعلنت البلاد عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة في 12 مايو، أي قبل أيام من إعلان انتشار «الحمى».

https://www.youtube.com/watch?v=JtqnCAPKsPI