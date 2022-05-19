تغريم مقهى في إيطاليا 1000 يورو بسبب فنجان قهوة إسبريسو

غرمت الشرطة الإيطالية مقهى في مقاطعة فلورنسا 1000 يورو بعد شكوى زبون لدفعه 2 يورو نظير فنجان قهوة إسبريسو، وعدم عرض المقهى السعر مسبقا.

واتصل العميل بالشرطة بعد دفع 2 يورو مقابل فنجان القهوة في مقهى "Ditta Artigianale" في وسط مدينة توسكانا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

واشتكى الرجل من عدم عرض سعر فنجان القهوة في قائمة المشروبات والأسعار، وكان هذا الخطأ هو الذي وضع المقهى في مأزق.

بدوره، علق فرانشيسكو سانابو، مالك المقهى، عن الغرامة على وسائل التواصل الاجتماعي ودافع عن نوعية القهوة التي يتم تقديمها للزبائن قائلا إنها تأتي من مزرعة صغيرة في المكسيك ويتم تحضيرها بعناية كبيرة من قبل المقهى لتقديمها، ذاكرا أن سعر القهوة معروض على قائمة إلكترونية.

وتابع فرانشيسكو في مقطع فيديو وهو يمسك برسالة من الشرطة: "لقد غرموني لأن شخصا ما شعر بالإهانة لدفع 2 يورو لشراء قهوة منزوعة الكافيين"، متسائلا "هل يمكن تصديق ذلك؟".

ومضى قائلا: "يتم تغريمنا بسبب قانون عفا عليه الزمن، يجب تغييره لأن 99.9% من الحانات والمطاعم ستقع بسهولة في هذ الخطأ"، في إشارة إلى نشر قائمة الأسعار.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، مؤكدا "يجب ألا يشعر أي زبون بالغضب بشأن دفع 2 يورو نظير فنجان قهوة إسبريسو بعد الآن".

ويبلغ متوسط سعر فنجان قهوة الإسبريسو في إيطاليا 1 يورو، على الرغم من أن أكثر من 70% من المقاهي زادت الأسعار في وقت سابق من العام بسبب مشاكل سلسلة التوريد وضعف المحاصيل.

وحذرت مجموعات المستهلكين من أن سعر الإسبريسو قد يرتفع إلى 1.5 يورو في المتوسط هذا العام.