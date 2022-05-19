تايلاند: 6305 إصابات و42 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة المعنية بالوضع الخاص بكوفيد-19 في تايلاند اليوم الخميس، تسجيل 6305 حالات إصابة جديدة و42 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 7567 مريضا من المستشفيات.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و394 ألفا و915 حالة إصابة من بينها مليونان و171 ألفا و480 حالة هذا العام مع تعافي 4 ملايين و305 آلاف و699 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و637 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها سبعة آلاف و939 حتى الآن هذا العام.