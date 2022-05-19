اليونان تسجل 4626 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 4626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و406 آلاف و553، والوفيات إلى 29 ألفا و619.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و974 ألفا و956 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.