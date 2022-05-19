 مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين سفيرة جديدة لواشنطن في أوكرانيا - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين سفيرة جديدة لواشنطن في أوكرانيا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 9:38 ص

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، على تعيين سفيرة أمريكية جديدة لدى أوكرانيا.

وتم تأكيد تعيين الدبلوماسية المخضرمة بريدجيت برينك رسميا في هذا المنصب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أمس، أنها ستعيد فتح سفارتها في كييف التي كانت مغلقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوقف دبلوماسيون أمريكيون عملياتهم في العاصمة الأوكرانية قبل أسبوعين من اندلاع الحرب في فبراير، وانتقلوا إلى بولندا وكان بعضهم في لفيف في غرب أوكرانيا بشكل مؤقت.

وكانت برينك في السابق مبعوثة للولايات المتحدة إلى سلوفاكيا. وقبل ذلك، كانت لها أدوار بما في ذلك كخبيرة بوزارة الخارجية في واشنطن لشؤون شرق أوروبا والقوقاز، ونائبة للسفير في أوزبكستان وجورجيا.


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