 محافظ الأقصر يستقبل أعضاء برلمان شباب مصر - بوابة الشروق
الجمعة 20 مايو 2022 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

محافظ الأقصر يستقبل أعضاء برلمان شباب مصر

كنب- محمد راشد
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 11:39 م
استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعضاء برلمان شباب مصر ونموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل المديرية للرياضة وعبدالله ياسين، الأمين العام لبرلمان شباب مصر.

وأكد محافظ الأقصر على دعمه الكامل للشباب، كما ناقش خارطة الطريق في التطوير الذي تشهده الدولة والمحافظة في ظل وجود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حياة كريمة التي تمثل نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع والتي تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم قريبا جلسة برلمانية بحضور القيادات السياسية بالمحافظة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك