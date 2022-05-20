محافظ الأقصر يستقبل أعضاء برلمان شباب مصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعضاء برلمان شباب مصر ونموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل المديرية للرياضة وعبدالله ياسين، الأمين العام لبرلمان شباب مصر.



وأكد محافظ الأقصر على دعمه الكامل للشباب، كما ناقش خارطة الطريق في التطوير الذي تشهده الدولة والمحافظة في ظل وجود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حياة كريمة التي تمثل نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع والتي تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.



ومن الجدير بالذكر أنه سيتم قريبا جلسة برلمانية بحضور القيادات السياسية بالمحافظة.