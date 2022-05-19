 الكوابيس تدفع لصوص لإعادة تماثيل قاموا بسرقتها من معبد بشمال الهند - بوابة الشروق
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الكوابيس تدفع لصوص لإعادة تماثيل قاموا بسرقتها من معبد بشمال الهند

د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 2:46 م

قالت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، إن لصوصا سرقوا 12 تمثالا من معبد بشمال الهند، أعادوا معظمهما، بسبب معانتهم من الكوابيس التي أحلت بهم بعد حادث السرقة.

وقال راجيف كومار سينج المسؤول بالشرطة المحلية، إنه تم سرقة التماثيل ليلة التاسع من مايو الجاري من معبد بالاجي الذي يعود تاريخه إلى 300 عام في منطقة شيتراكوت في ولاية أوتار براديش.

وأضاف رئيس كهنة المعبد ماهانت رامبالاك داس في الشكوى الذي تقدم بها في الصباح بعد السرقة إن التماثيل، تقدر قيمتها بآلاف الروبيات.

وبعد أسبوع، عثر رامبالاك داس على حقيبة بها 14 تمثالا من بين 16 تمثالا تم سرقتها بالقرب من منزله، ومعها ورقة كتب فيها أن اللصوص كانوا يعانون من الكوابيس منذ أن سرقوا التماثيل.


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