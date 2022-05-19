النمسا تسجل 2837 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت النمسا 2837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و258 ألفا و734، وتستقر الوفيات عند 19 ألفا و840.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا 331 ألفا و765 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.