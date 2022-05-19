بوجدانوف: أنباء استخدام صواريخ إس 300ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا كاذبة

علق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف على تقارير إعلامية مفادها أن القوات الروسية المنتشرة في سوريا استخدمت لأول مرة منظومة "إس-300" للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية.



وكانت وسائل إعلام، منها القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت مطلع الأسبوع الجاري بأن العسكريين الروس، في حادث غير مسبوق، أطلقوا صواريخ "إس-300" على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف قرب مدينة مصياف بريف حماة الجنوبي الغربي، مرجحة أن ذلك قد يعني تغيير موسكو بشكل ملموس نهجها إزاء إسرائيل.



غير أن بوجدانوف، الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، رجح اليوم الخميس، في حديث لوكالة "تاس" على هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي"، أن هذه التقارير كاذبة.



وقال: "اعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما".



وأكد الدبلوماسي أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى "علاقاتها الخاصة" مع الدولة العبرية.



وفي الوقت نفسه، أعرب بوجدانوف عن خيبة أمل موسكو "إلى حد ما" إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين "بتصريحات معادية لروسيا" على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات "لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما".