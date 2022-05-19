تعاون مع صندوق التنمية الحضارية لتمويل سكن بديل للأسر قاطني المساكن الحكومية بالدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية برئاسة خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك لتمويل سكن بديل للأسر قاطني المساكن الحكومية لعمارات منطقة الزمالك بالجمالية ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرار إزالة حتى سطح الأرض؛ نظرا لتهالك تلك العمارات مما يهدد حياة المواطنين.



وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الأسر بالمساكن المذكورة يبلغ 30 أسرة منهم 22 أسرة يتم تعويض الأسرة الواحدة بمبلغ 150 ألف من الصندوق لتوفير سكن بديل بمعرفة الأسرة ذاتها، و8 أسر أخرى اختارت سكن بديل لهم ضمن الإسكان الاجتماعي بمدينة المنزلة.



ومن جانبها، أوضحت نهاد البلتاجي مدير عام إدارة التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة، وأن المحافظ كلف بعقد جلسة حوار مجتمعي مع قاطني هذه المساكن وهي عمارات 2، و3، و6.