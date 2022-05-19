موسكو: روسيا موجودة في سوريا بدعوة من حكومة دمشق





قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، إن «بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة في دمشق، ولديها صيغتان للعمل»، مشيرا إلى «استمرار التعاون العسكري التكتيكي مع سوريا».



وأضاف، اليوم الخميس في حديث لوكالة «سبوتنيك»: «هناك صيغتان أساسيتان للعمل، وهي السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية، والتي ستجتمع نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل، وصيغة أستانا، ولكن هناك لاعبين خارجيين ودول ضامنة، في الأساس هي روسيا وتركيا وإيران».



وأضاف: «نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا».



وردا على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها، عقّب: «لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا».



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تنتظر موقفا أكثر موضوعية من إسرائيل بشأن الصراع في أوكرانيا.



ووفقا لـ«بوجدانوف»، أصيبت موسكو بخيبة أمل من التصريحات المعادية لروسيا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الودية بين البلدين.



وقال بوغدانوف للصحفيين: «نتوقع من شركائنا الإسرائيليين اتخاذ موقف أكثر توازنا وموضوعية في سياق الوضع في أوكرانيا»، مضيفا أن الولايات المتحدة تتهرب من الاتصالات مع روسيا بشأن سوريا.



وتابع في تصريحاته: «يتجنب الأمريكيون الاتصالات، ويتجنبون التواصل معنا. هذا الموقف بالطبع يبدو لنا مدمرا تماما وقد يأتي بنتائج عكسية».