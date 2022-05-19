سهم آبل يواصل تراجعه للأسبوع الثامن على التوالي

واصل سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تراجعه خلال تعاملات اليوم الخميس ليتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية للمرة الثامنة على التوالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع السهم بنسبة 2.7% وهو ما يفوق تراجع مؤشر ناسداك100 لأسهم التكنولوجيا.
وتراجع سهم آبل منذ بداية الأسبوع الحالي بنسبة 7% تقريبا، مسجلا أطول فترة تراجع متصلة منذ نوفمبر 2018، كما تراجع السهم بنحو 25% عن أعلى مستوى له والذي سجله في وقت سابق من العام الحالي.
وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6% في حين تراجع سهم مجموعة آلفابيت الشركة الأم لشركة جوجل بنسبة 1.4% وسهم مايكروسوفت بنسبة 0.5%، في حين سجل سهم أمازون تغييرا طفيفا.