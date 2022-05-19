سهم آبل يواصل تراجعه للأسبوع الثامن على التوالي

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واصل سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تراجعه خلال تعاملات اليوم الخميس ليتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية للمرة الثامنة على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع السهم بنسبة 2.7% وهو ما يفوق تراجع مؤشر ناسداك100 لأسهم التكنولوجيا.

وتراجع سهم آبل منذ بداية الأسبوع الحالي بنسبة 7% تقريبا، مسجلا أطول فترة تراجع متصلة منذ نوفمبر 2018، كما تراجع السهم بنحو 25% عن أعلى مستوى له والذي سجله في وقت سابق من العام الحالي.

وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6% في حين تراجع سهم مجموعة آلفابيت الشركة الأم لشركة جوجل بنسبة 1.4% وسهم مايكروسوفت بنسبة 0.5%، في حين سجل سهم أمازون تغييرا طفيفا.