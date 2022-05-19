أعداد الأسرّة لمرضى كورونا بمستشفيات أمريكا ترتفع إلى 24 ألفا و958

بلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 24 ألفا و958 سريرا في 18 مايو، مقارنة بـ 24 ألفا و510 أسرة في اليوم السابق له، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.



وانخفض معدل دخول المستشفيات من 5ر3 % إلى 3ر3% وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين تم نقلهم بسبب أعراض لا تتعلق بكوفيد- 19. كما تأثر معدل دخول المستشفيات أيضا بعدد الأسرة الجاهزة المتاحة، التي يتذبب عددها على حسب اليوم.



وسجلت ولاية مين أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 7ر7%، تليها ديلاور عند 5ر7%.



وسجلت نيويورك أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 2998، تليها كاليفورنيا عند 1940.