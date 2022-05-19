القنصلية الروسية في هيوستن تتمكن من فك تجميد حسابها المصرفي

قال ألكسندر زاخاروف القنصل العام الروسي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إن القنصلية تمكنت من حل موضوع استئناف حصولها على الخدمات المصرفية.

وأضاف القنصل الروسي- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- أن الجانب الأمريكي كان قد علق هذه الخدمات منذ مارس الماضي، موضحا أنه: "قبل عدة أيام، تلقينا رسالة حول الموافقة على فتح الحساب المصرفي".

يذكر أن مصرف "بنك أوف أمريكا"، جمّد في مارس الماضي وعلى خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسابات القنصليات الروسية في هيوستن ونيويورك، وفي وقت سابق، أعلنت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، عن حل هذه المشكلة.