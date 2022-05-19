محافظة الإسكندرية: توريد 25121 فدان قمح منذ بداية الموسم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، حصاد نحو 25121 فدانا من المساحات المنزرعة بالقمح، منذ بداية موسم توريد القمح.

ووجه الشريف، في بيان اليوم الخميس، جميع المديريات المسئولة عن عملية حصاد وتوريد القمح، باتخاذ كافة التدابير لحصاد وتوريد القمح بشكل فعال يضمن الحصول على أكبر كميات ممكنة من الأقماح هذا العام، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين.

وأشار إلى توريد القمح وحتى أمس تم حصاد 25120 فدانا و17 قيراطا من إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح، والتي تبلغ نحو 72573 فدانا، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين لضوابط التوريد.

ومن جانبه، قال المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم توريده من قمح بلغ 33444.150 طن منذ بداية موسم الحصاد وحتى أمس، مضيفا أن المديرية أطلقت حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتي توفر لهم الحماية والأمان.