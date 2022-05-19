 البنك الدولي: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022 - بوابة الشروق
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البنك الدولي: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 10:54 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 10:54 ص

أكد البنك الدولي أن تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022، مشيرًا إلى التوقع بارتفاع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022.

ولفت الإنفوجرافيك إلى توقع البنك أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.


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