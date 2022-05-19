البنك الدولي: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022

أكد البنك الدولي أن تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022، مشيرًا إلى التوقع بارتفاع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022.

ولفت الإنفوجرافيك إلى توقع البنك أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.