نائب رئيس الوزراء الروسي: إنتاج النفط الروسي سوف يستمر في الارتفاع خلال يونيو المقبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الخميس في موسكو، إن إنتاج النفط في روسيا سوف يستمر في الارتفاع خلال شهر يونيو المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوفاك القول إن إنتاج النفط والصادرات مستقر.



وأضاف نوفاك أنه لا يرى أية دلالات على أن قطاع النفط الروسي يعاني من أزمة.



وأشار نوفاك إلى استعادة صادرات النفط الروسي.



وأوضح نوفاك، أن روسيا عززت من إمدادات النفط لدول منطقة آسيا-المحيط الهادي، رافضا ذكر أسماء الدول.



وأضاف نوفاك، أن روسيا تنتج طاقة كافية من أجل أمنها، ذاكرا أن حظر الاتحاد الأوروبي للبترول الروسي سوف يؤدي لتغيرات في سلاسل الإمداد.