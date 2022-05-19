تويوتا تستأنف تشغيل مصانعها في وسط اليابان بعد توقف تسرب المياه

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في العالم اعتزامها استئناف تشغيل خطوط الإنتاج في مصانعها بعد فترة توقف قصيرة بسبب توقف إمدادات المياه نتيجة حدوث تسريب للمياه في منشآة توفير المياه بإقليم آيشي وسط اليابان، الذي يضم الكثير من مصانع مكونات السيارات أيضا.

وقالت شيوري هاشيموتو المتحدثة باسم تويوتا إن شركة تويوتا إنداستريز كورب التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب والتي تنتج الأنوال والروافع الشوكية والمكونات الصناعية الأخرى، ستستأنف العمل في وقت لاحق من اليوم الخميس، مضيفة أن إنتاج حوالي 600 سيارة في مصانع تويوتا تأخر بسبب المشكلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقف إمدادات المياه للمصانع في معقل صناعة السيارات باليابان لمدة يومين أجبر الكثير من الشركات الصناعية على ترشيد استهلاك المياه وتخزينها، بهدف الحفاظ على استمرار الإنتاج.

وبشكل منفصل خفضت شركة جيرا أكبر مورد للكهرباء في البلاد إنتاجها من الكهرباء للحد من استهلاك المياه المخصصة للاستخدمات الصناعية، وستستأنف الإنتاج بعد عودة إمدادات المياه.