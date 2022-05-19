أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن التزامها باستثمار 2ر9 مليار درهم في صندوق رأس المال المخاطر "ألفا ويف فينتشرز 2" الذي أطلقته شركتا "شيميرا كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" مطلع العام الجاري.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم الخميس ، يتضمن إجمالي الالتزام المذكور مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاماً رأسمالياً غير مسحوب بقيمة 6.6 مليار درهم سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

يعتبر "ألفا ويف فينتشرز 2" ، الذي بدأ استثماراته بالفعل، صندوقاً عالمياً للاستثمار في الشركات الخاصة متعددة الأطوار مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات الإلكترونية للمستهلكين، وقطاع الأعمال التجارية للشركات B2B.

ويستهدف الصندوق الاستثمارات الفريدة في الشركات المتميزة التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير الحلول الابتكارية لأبرز المشكلات المحلية والإقليمية.