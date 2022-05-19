الدنمارك تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت الدنمارك 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و176 ألفا و917 إصابة، والوفيات إلى 6353.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.