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ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 7.6% خلال مارس الماضي

طوكيو - د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 9:37 ص

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 7.6% سنويا إلى 869.5 مليار ين (6.75 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 3.7% بعد ارتفاعه بنسبة 4.3% خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مارس الماضي بنسبة 7.1% شهريا، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 3.7%، بعد تراجع شهري بنسبة 9.8% خلال الشهر السابق.

وتراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وزاد بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بعد نمو ربع سنوي بنسبة 5.1%، ونمو سنوي بنسبة 6.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه، يتوقع محللون تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.1% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 5.6% على أساس سنوي.


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