عقوبات جديدة من بريطانيا على شركات الطيران في روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عقوبات جديدة على كبريات شركات الطيران الروسية، منها شركة إيروفلوت، ومنعتها من إعادة بيع مواقفها في المطارات رداً على غزو أوكرانيا.



ومن جهتها، أعلنت إيطاليا اليوم مصادرة طائرات وأموال لمجموعة يونايتد ايركرافت كوربوريشين الروسية، في إطار العقوبات الأوروبية على الكيانات المرتبطة بالكرملين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وحسب الحكومة الإيطالية فإن الأصول المصادرة لشركة الطيران والدفاع تفوق 146 مليون يورو.



وجاء في البيان أن أول شركة طيران روسية إيروفلوت، وأورال إيرلاينز، وروسيا إيرلاينز لن تتمكن بعد الآن من إعادة بيع مواقع هبوطها، التي لم يعد يسمح لها باستخدامها في مطارات بريطانيا وتقدر بنحو 50 مليون جنيه (59 مليون يورو).



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: "ما دام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل هجومه الهمجي على أوكرانيا سنستمر في استهداف الاقتصاد الروسي".



وأغلقت بريطانيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأغلقت موانئها أمام السفن الروسية وحظرت تصدير السلع والتكنولوجيا إلى قطاع الطيران الروسي.



وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي تتولى فيه بريطانيا رئاسة المنتدى الدولي للنقل، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتنوي "الدعوة إلى رد موحد على الغزو الروسي لأوكرانيا".