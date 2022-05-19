موسيماني: وفروا ملاعب جيدة وشاهدوا سحري مع الأهلي

انتقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل غير مباشر سوء حالة أرضية الملاعب في الدوري المصري بعد التعادل مع البنك الأهلي، بدون أهداف، مساء الأربعاء، في الجولة 19 من المسابقة.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بإمكان وسائل الإعلام أن تناقش حالة الملاعب، لديكم أعين جيدة لتحكمون بأنفسكم".

أضاف بيتسو "بإمكاني الحديث عن الملعب في الجزائر أو الدار البيضاء أو في أي مكان آخر، أما هنا في مصر، أنا مدرب كرة قدم، وأحاول إبعاد نفسي عن أمور فيها لغط".

وختم تصريحاته "تريدون أداء جيدا من الأهلي، وفروا لي ملعبا جيدا، بعدها شاهدوا سحري، لن أتحدث في قاعة المؤتمر الصحفي في أمور سياسية، بل أركز في عملي فقط".

وعجز الأهلي عن تحقيق الفوز في 4 جولات متتالية بالدوري المصري حيث خسر أمام المصري ثم تعادل أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 34 نقطة من 15 مباراة أمامه بيراميدز 39 نقطة من 18 مباراة، والزمالك في الصدارة 41 نقطة من 19 مباراة.