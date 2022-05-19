مجموعة بريكس تدعو الدول المتقدمة الكبرى إلى اتخاذ سياسات اقتصادية مسؤولة

دعا وزراء خارجية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، عقب اجتماع افتراضي لهم اليوم الخميس، الدول المتقدمة الكبرى إلى اتخاذ سياسات اقتصادية "مسؤولة"، حسبما أفادت بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني.



وأضاف البيان، أنه يتعين أيضا على الدول المتقدمة أن تدير بشكل جيد الأثر غير المباشر لسياساتها لتجنب التأثير الشديد على البلدان النامية.



أعلن الوزراء دعمهم لنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ومنح معاملة خاصة ومتميزة للدول النامية، وضمان بيئة عادلة للمنافسة ، ودعم شبكة مالية عالمية آمنة تتمركز حول صندوق النقد الدولي مع موارد كافية.



واقترحت الصين بدء عملية توسيع لعضوية المجموعة،وفق ما صرح به وزير خارجيتها يانج يي.



وقال يانج، في خطاب له في الاجتماع الافتراضي إنه يتعين على بريكس أن تبدأ مناقشة معايير وإجراءات إضافة أعضاء لكي تصل تدريجيا إلى إجماع في الرأي ، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.



وأضاف يانج ،في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء " توسيع نطاق مجموعة بريكس سوف يظهر النهج الشمولي في الاستجابة لتوقعات السوق الناشئة والدول النامية ".