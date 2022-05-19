الصين تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقيتها مع الولايات المتحدة

أكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيه تشى، أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية أن ينفذا بجدية التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال تشى، في محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس - أن الجانبين أجريا مؤخرا بعض الحوارات في مجالات العلاقات العسكرية وتغير المناخ والصحة والزراعة، لافتا إلى أن هذه الحوارات مفيدة وينبغي الحفاظ على زخمها.

وأكد تشى أن مسألة تايوان تعد أهم القضايا وأكثرها حساسية وجوهرية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، مضيفا أن الجانب الأمريكي أوضح في مناسبات عديدة أنه يلتزم بسياسة "صين واحدة" ولا يدعم ما يسمى "استقلال تايوان".

وقال يانج "إنه رغم ذلك فإن الإجراءات والتصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن مسألة تايوان مغايرة تماما، مشيرا إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على استيعاب الموقف، والوفاء الصارم بالتزاماتها، والتمسك بمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الصينية-الأمريكية المشتركة الثلاثة."

ولفت إلى أن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات حازمة لحماية سيادته ومصالحه الأمنية، ويمكن للجانب الأمريكي أن يراهن على وفاء الصين بوعدها في هذا الشأن مضيفا إن السعي لتحقيق السلام والتعاون والتنمية هو الاتجاه العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تبادلا وجهات النظر حول أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية وبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى.