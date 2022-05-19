بسيوني ينفي رحيل لاعبي الأهلي والزمالك من سموحة

كشف عبدالحميد بسيونى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن فريقة حاليا يمر بأفضل مستوياته، بعد المستوي الطيب الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال أخر مباراتين، وأدي للفوز والحصول على النقاط الست كاملة.

وقال بسيوني: «رغم النجاح الذي يحققة سموحة مؤخرا وتحقيق سلسلة انتصارات متتالية، إلا أن هناك من يسعى لهدم استقرار الفريق وزعزعة كيانة بترديد بعض الاخبار غير الصحيحة».

وتابع: «في البداية قالوا أن الفريق يعانى من ازمة مالية وهناك تخفيض لعقود اللاعبين وهو ما ثبت كذبه وعدم حقيقة ما يقال بجانب صرف جميع المستحقات المتأخره للاعبين وأخرها الفوز على المصري البورسعيدي، ومن قبل الاتحاد السكندري».

وأكد بسيوني أن الشائعات التي انطلقت مؤخرا برحيل أكثر من لاعب سواء للخارج أو لبعض أندية الدوري الممتاز، لم يمت للحقيقة بشىء وأن جميع لاعبي سموحة مستمرون بمن فيهم اللاعبين المعارون من الأهلى والزمالك خصوصًا في ظل طلب هؤلاء اللاعبين ذلك.