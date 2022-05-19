معلومات الوزراء يصدر العدد الثاني من مجلة آفاق إدارية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني من مجلة "آفاق إدارية"، والذي ينطوي على رؤى وإسهامات قيمة لعدد من الخبراء الدوليين والمحليين.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الخميس أن العدد انقسم إلى خمسة أقسام رئيسة؛ تناول القسم الأول 9 مقالات باللغة العربية؛ جاء المقال الافتتاحي فيها بقلم الدكتورة هويدا عدلي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، حول استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وأوضحت أن استطلاعات الرأي تقوم بدور مهم في توضيح اتجاهات المجتمع، والتي على أساسها يضع صانعو القرار سياساتهم؛ للاستجابة لتلك التوجهات وأخذها بعين الاعتبار، فاستطلاعات الرأي تُعدُّ همزة وصل بين صناع القرار والجمهور، من حيث تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي يجري بخصوصها استطلاع الرأي، فأصبحت أداة مهمة للتعرف على مختلف القيم السائدة في المجتمعات، وتطور تلك القيم ومستقبلها.

في حين ركز اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات، على إدارة التكييف مع التغيرات المناخية للحد من الكوارث؛ حيث تؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على المجتمعات، مما يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير يصعب التنبؤ بها.

كما انطوى هذا العدد على مساهمة فريق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الإدارة الاستراتيجية من منظور تطبيقي؛ حيث استعرض الفريق تجربة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إنشاء وحدة الإدارة الاستراتيجية المختصة بتقديم الدعم الفني لجميع الوحدات المماثلة في الدولة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم وإدارة المشروعات والبرامج والأداء.

وسلطت الدكتورة رشا مصطفي عوض، رئيس محور المعلومات والبيانات بمركز المعلومات، الضوء على أهمية النظر إلى "البٌعد الآخر" في صنع المستقبل المهني، والذي يبدأ من المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن مسار تضييق الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية والطلب في سوق العمل يبدأ منذ الطفولة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا وهيب، أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في التصدي لتداعيات جائحة "كوفيد-19"؛ حيث ركزت على التداعيات المفاجأة على العديد من القطاعات والتي أجبرتها على ضرورة التحول الرقمي (Digital Transformation)، مشيرةً إلى عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات، وتصنيع المنتجات، وتسيير الموارد البشرية.

وعلى صعيد إدارة المؤسسات، أوضحت الدكتورة نهلة محمود، مدرس الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الأربع وظائف الأساسية للإدارة، والتي تستهدف جميعها المساعدة في تحقيق أهداف المنظمة بأفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة، لتسلط الأستاذة مروة وفيق، الضوء على رأس المال الفكري والتميز المؤسسي، عبر طرحها لعدد من الأفكار حول قيمة الأصول الفكرية المضافة، وهل رأس المال البشري هو رأس المال الفكري؟، لتنتهي بتوضيح العلاقة بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي.

وفي قسم المقالات باللغة الإنجليزية حظي العدد بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين من بينهم: "بروك ديكسون" العضو المنتدب لشركة (Delos Delta) وأحد أبرز خبراء إدارة المدن الذكية في أستراليا، والذي طرح مقالًا حول المدن الذكية المصرية، بينما تناول "مارتن جانزين" الشريك الإداري في شركة (Ntsal) وعضو مجلس إدارة في غرفة التجارة العربية الألمانية مقالًا عن "المنظمات المرنة: الاستقرار في العالم الديناميكي".

وفي الختام، ضم العدد قسمًا للروايات القيادية والتي من بينها رواية عن "إيلون ماسك: قطب التكنولوجيا الجنوب إفريقي وأسطورة النجاح"، فضلًا عن عددًا من العروض البحثية ومنها: المنصات الإلكترونية: التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية، وعروضًا لاستطلاعات الرأي، جاء أبرزها في: مسح الإدارة المؤقت عام 2021.

ودعا المركز في النهاية الراغبين في المشاركة في العدد القادم بالتواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: Mj@idsc.net.eg